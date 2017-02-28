İşgalci İsrail Güçleri Bir Kadın ve Bir Çocuğu Yaraladı!
İşgalci İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün kuzeyinde yer alan Kalendiya kontrol noktasında “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle Filistinli bir kadının, açılan ateş sonucu yaralandığı belirtildi.
AA’da yer alan habere göre, açıklamada, “etkisiz hâle getirildiği” belirtilen 30’lu yaşlardaki kadının hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı ifade edildi.
Olayın ardından Doğu Kudüs ile Ramallah kentleri arasındaki Kalendiya askerî kontrol noktasının kısa bir süreliğine araç ve yaya trafiğine kapatıldığı bildirildi.
Küçük Bir Çocuğu da Yaraladılar!
Öte yandan, Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki Şuafat Mülteci Kampı’na baskın düzenleyen işgalci İsrail askerlerinin kullandığı plastik mermiyle Filistinli küçük bir çocuğun göğsünden yaralandığı kaydedildi.
Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, göğsünden yaralanan çocuğun kurumlarına ait ambulansla Kudüs’teki bir hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
Görgü tanıklarına göre, Şuafat Mülteci Kampı’na baskın düzenleyen işgalci İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında arbede yaşandı. İşgalci İsrail askerleri, Filistinli gençlerin taşlarla direnmelerine karşılık, plastik ve gerçek merminin yanı sıra göz yaşartıcı bomba kullandı.
İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün farklı bölgelerine hemen hemen her gün çeşitli nedenlerle baskınlar düzenliyor, Filistinlileri gözaltına alıyor.
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