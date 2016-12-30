İşgalci İsrail Güçleri Bir Filistinliyi Vurarak Yaraladı!

»Ana Sayfa»Filistin
30.12.2016 11:34
İşgalci İsrail Güçleri Bir Filistinliyi Vurarak Yaraladı!
İşgalci İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki Kalendiya askerî kontrol noktasında “bıçaklı saldırı” girişiminde bulunduğu iddia edilen Filistinli bir kadını vurduğu bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, işgalci İsrail’in polis sözcüsü Micky Rosenfeld tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistinli bir kadının “bıçaklı saldırı” girişiminde bulunduktan sonra vurulduğu ve yaralı olarak gözaltına alındığını belirtti. Rosenfeld, işgalci İsrail güçlerinden ise yaralanan olmadığını kaydetti.

Filistin tarafı olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

İşgalci İsrail güçleri bir yılı aşkın süredir “bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu” veya “aracıyla Yahudi yerleşimcilere çarptığı” iddia edilen Filistinlileri katlediyor. İnsan hakları örgütleri işgalci İsrail’i, “saldırılarda bulundukları iddia edilen Filistinlilere yargısız infaz uygulamakla” suçluyor.

İşgalci İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’yı 1967’den bu yana işgal altında tutuyor.

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