İşgalci İsrail Güçleri Bir Filistinli Genci Katletti!
İşgalci İsrail güçlerinin, Batı Şeria’nın güneyinde yer alan Beytullahim kentinin yakınlarında Filistinli gençlere açtığı ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, dört kişinin de yaralandığı bildirildi.
AA’da yer alan habere göre, Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Beytullahim’de yaşanan arbedede yaralanan Filistinli gençlerden birinin hastaneye kaldırılmasının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ettiği belirtildi.
Öte yandan, Filistin Kızılay Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada ise Beytullahim’in güneyinde bulunan Takku beldesinde işgalci İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında arbede yaşanmasının ardından işgalci askerlerin Filistinlilere karşı gerçek mermi kullandığı ifade edildi.
Olayda biri ağır, beş Filistinlinin yaralandığı aktarılan açıklamada, söz konusu yaralılardan dördü hastanelere nakledilirken birinin ise yaralı hâlde işgalci İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.
İsrailli yerleşimcilerin geçiş güzergâhı olan Takku’da, yerleşimcilerin güvenliğini sağlamaya çalışan işgalci İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşanıyor.
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