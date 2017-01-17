İşgalci İsrail Güçleri Bir Filistinli Genci Katletti!

»Ana Sayfa»Filistin
17.01.2017 11:41
İşgalci İsrail Güçleri Bir Filistinli Genci Katletti!
İşgalci İsrail güçleri tarafından hedef alınan Filistinli gençlerden biri hayatını kaybederken dördü de yaralandı.

İşgalci İsrail güçlerinin, Batı Şeria’nın güneyinde yer alan Beytullahim kentinin yakınlarında Filistinli gençlere açtığı ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, dört kişinin de yaralandığı bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Beytullahim’de yaşanan arbedede yaralanan Filistinli gençlerden birinin hastaneye kaldırılmasının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ettiği belirtildi.

Öte yandan, Filistin Kızılay Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada ise Beytullahim’in güneyinde bulunan Takku beldesinde işgalci İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında arbede yaşanmasının ardından işgalci askerlerin Filistinlilere karşı gerçek mermi kullandığı ifade edildi.

Olayda biri ağır, beş Filistinlinin yaralandığı aktarılan açıklamada, söz konusu yaralılardan dördü hastanelere nakledilirken birinin ise yaralı hâlde işgalci İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrailli yerleşimcilerin geçiş güzergâhı olan Takku’da, yerleşimcilerin güvenliğini sağlamaya çalışan işgalci İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşanıyor.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Filistin Ulusal Diyaloğu Konferansı Moskova'da Başladı15 Ocak 2017 Pazar 23:45
  • Siyonist İsrail Kudüs'ü Yahudileştirmek İçin Servet Teklif Ediyor15 Ocak 2017 Pazar 18:33
  • İşgalci İsrail, Kudüs’teki Dükkân İçin Açık Çek Teklif Etti!15 Ocak 2017 Pazar 16:30
  • İşgalci İsrail'den Gazze'ye Saldırı15 Ocak 2017 Pazar 16:12
  • İşgalci İsrail Askerleri Filistinli Balıkçıyı Yaraladı!15 Ocak 2017 Pazar 10:15
  • Hamas: Türkiye Gazze'deki Elektrik Santraline Yakıt Gönderecek15 Ocak 2017 Pazar 00:03
  • Vatikan’daki Filistin Büyükelçiliği Açıldı14 Ocak 2017 Cumartesi 16:31
  • Hamas’ın Siber Saldırıları Siyonist İsrail'i Korkutuyor14 Ocak 2017 Cumartesi 11:09
  • Şeyh Raid Salah Serbest Bırakılıyor12 Ocak 2017 Perşembe 14:30
  • Filistin Direnişi Haklı ve Meşrudur12 Ocak 2017 Perşembe 08:08
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim