İşgalci İsrail Güçleri 22 Filistinliyi Gözaltına Aldı!

İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’nın el-Halil kenti ile Kefer Kaddum, Silvad, Hazma, Abud, Beyt Avva, es-Semmu ve el-Arrub beldelerinde Filistinlilere ait evlere gece saatlerinde baskın düzenlendiği belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, baskınlar sonucu, “terör eylemlerine karıştıkları” iddiasıyla 22 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık evlere baskınlar düzenleyerek çeşitli bahanelerle Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti’nin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, işgalci İsrail’in hapishanelerinde 481’i işgal altındaki Doğu Kudüs’ten olmak üzere 57’si kadın, 300’ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.