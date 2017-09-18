İşgalci İsrail Güçleri 16 Filistinliyi Gözaltına Aldı!

İşgalci İsrail yönetimine bağlı ordudan yapılan açıklamada, Batı Şeria’nın çeşitli kentlerinde 16 Filistinlinin, “terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada ayrıca işgalci İsrail yönetimine bağlı güçlerin, Beytüllahim kentinde “patlayıcı madde ile saldırı düzenleme niyetinde olduğu” iddia edilen bir Filistinliye ateş açtığı ve ayağından yaralanan gencin hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

Filistin makamlarının resmî verilerine göre, işgalci İsrail yönetimine bağlı hapishanelerde 481’i işgal altındaki Doğu Kudüs’ten olmak üzere, 12’si milletvekili, 450’si idari tutuklu, 62’si kadın, 300’ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.