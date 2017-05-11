İşgalci İsrail Güçleri 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı!

İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’da yer alan Beytüllahim, Kalendiya Mülteci Kampı, Tulkerm başta olmak üzere çeşitli bölgelerde Filistinlilere ait evlere baskınlar düzenlendiği belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, baskınlar sonucu, “terör eylemlerine karıştıkları” iddiasıyla 15 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti’nin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, işgalci İsrail’in hapishanelerinde 481’i işgal altındaki Doğu Kudüs’ten olmak üzere 57’si kadın, 300’ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.