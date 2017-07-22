İşgalci İsrail Güçleri 10 Kudüslü Genci Darp Etti!

Filistin Esirler Cemiyeti’nden yapılan açıklamada, işgalci İsrail askerlerinin, Mescid-i Aksa’nın kapısına kurulan metal arama dedektörlerini protesto etmek amacıyla Batı Şeria’da düzenlenen gösterilere müdahale ettiği ve 21 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, gözaltına alınanlar arasındaki 10 Kudüslü gencin, işgalci İsrail güçleri tarafından darp edildiği bilgisine yer verildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün farklı bölgelerinde kılınan cuma namazından sonra Aksa’ya yönelik ihlalleri protesto eden Filistinlilere yönelik işgalci İsrail güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetmişti.