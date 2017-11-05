İşgalci İsrail Geçen Ay 500 Filistinliyi Tutukladı!

Filistin Esirleri Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan raporda, işgalci İsrail’in geçen ekim ayında 9’u kadın ve 70’i çocuk olmak üzere 500 Filistinliyi tutukladığı belirtildi.

Filistin Enformasyon Merkezi’nde yer alan habere göre, 180 tutuklamayla Kudüs liste başındaki yerini korurken, işgalci İsrail’e bağlı güçler sadece bir gecede el-İsaviyye beldesinde 45 kişiyi tutukladı.

Raporda, işgalci İsrail’e bağlı güçlerin Gazze’den 15 kişiyi tutukladığı, bunlardan 4’ünün Gazze açıklarında balık avlarken tutuklandığı, Gazze’den çıkan tekvando antrenörü Mahmud Abdu ve hasta olan Abdurrahman Sami’nin de sınırda tutuklandığı ifade edildi. Geri kalan 9 kişi ise sınırdan geçmeye çalışırken tutuklandı.

Geçen hafta Filistin’deki medya kuruluşlarına karşı baskılarını sürdüren işgalci İsrail’e bağlı güçler, 6 kuruluşu kapatıp 4 gazeteciyi de tutukladı.

İşgalci İsrail’e ait zindanlardaki Filistinlilere yönelik baskı ve zulümlerin devam ettiği belirtilen raporda, özellikle Nafha Cezaevi’ndeki 13 numaralı bölüme yapılan baskınların ardından 120 esirin Rimon Cezaevi’ne nakledildiği ifade edildi.

Esir yakınlarına yapılan aramaları protesto eden Filistinli esir Yezin Mustafa eş-Şerkavi’nin de tecrit odasına alındığı belirtildi.