İşgalci İsrail Gazze'ye Saldırdı
İşgal ordusu, Gazze'nin Han Yunus bölgesinde bir noktaya iki roketle saldırdı. İşgalci İsrail askeri botları da Gazze'deki balıkçılara ateş açtı.
Yaklaşık bir hafta önce Mescid-i Aksa'da katliam yapan ardından kutsal mabedi işgal ederek Müslümanlara kapatan İsrail, bugün Gazze'ye saldırdı.
İsrail ordusunun, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi bombaladığı ifade edildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Kissifum askeri üssünde konuşlanan topçu birliği, Han Yunus'ta Kassam Tugayları'na ait bir gözetleme noktasına 2 roket attı.
Saldırıda can kaybı yaşanmadı. Kissifum üssünde yoğun bir hareketlilik olduğu belirtildi.
Gazzeli balıkçılara ateş açtılar
Öte yandan, İsrail askeri botlarından Gazze'nin güney sahilindeki balıkçı teknelerine ateş açıldı. Saldırıda can kaybı meydana gelmedi.
İsrail'de internet üzerinden yayın yapan gazetelerde ise roket saldırısının, Gazze'den sınır hattındaki Eşkol bölgesine füze atılmasının ardından gerçekleştirildiği iddia edildi.
İsrail ordusundan henüz resmi açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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