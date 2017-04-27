İşgalci İsrail Gazze’ye Saldırdı!

İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi’nin güney sınırında kendilerine bağlı güçlere ateş açıldığı iddia edildi.

AA’da yer alan habere göre, olayda can kaybının olmadığı aktarılan açıklamada, bunun üzerine sınır bölgesindeki topçu birliklerinin, Hamas’a ait bir hedefi vurduğu belirtildi.

Konuya ilişkin Hamas’tan henüz bir açıklama yapılmadı.