İşgalci İsrail Gazze’ye Saldırdı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti!

»Ana Sayfa»Filistin
09.02.2017 09:39
İşgalci İsrail Gazze’ye Saldırdı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti!
İşgalci İsrail’in savaş uçakları, Gazze’nin Refah bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. İşgalci İsrail, son birkaç gündür Gazze’ye hem havadan hem de karadan saldırılar düzenliyor.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, işgalci İsrail’in Gazze’nin Refah bölgesine düzenlediği hava saldırısında Husam es-Sufi (24) ile Muhammed Enver el-Akra (38) isimli iki Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yeni Şafak’ın aktardığına göre, görgü tanıkları da işgalci İsrail’in hava saldırısında Gazze-Mısır arasındaki bir tünelin hedef alındığını söyledi.Bu tüneller, Mısır üzerinden Gazze’ye gıda maddelerinin geçişi için kullanılıyor.

Al Jazeera’de yer alan habere göre de, bölgedeki görgü tanıkları, işgalci İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısından sonra büyük bir patlama sesi duyulduğunu aktardı.

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