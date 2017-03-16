İşgalci İsrail Gazze’ye Hava Saldırısı Düzenledi!

»Ana Sayfa»Filistin
16.03.2017 13:58
İşgalci İsrail Gazze’ye Hava Saldırısı Düzenledi!
İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Orduya ait savaş uçağı, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde Hamas’a ait hedefleri vurdu.” ifadesine yer verildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, hava saldırısının Gazze’den İsrail işgali altındaki Sdot Negev bölgesinin yakınlarına akşam saatlerinde düzenlendiği iddia edilen roket saldırısına karşılık olduğu ileri sürüldü.

Söz konusu roketin boş bir alana düştüğü ve herhangi bir yaralanma ya da can kaybına yol açmadığı belirtilmişti.

İşgalci İsrail’in gerekçe olarak gösterdiği roket saldırısını ise Gazze Şeridi’ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.

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