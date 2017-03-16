İşgalci İsrail Gazze’ye Hava Saldırısı Düzenledi!
İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.
İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Orduya ait savaş uçağı, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde Hamas’a ait hedefleri vurdu.” ifadesine yer verildi.
AA’da yer alan habere göre, açıklamada, hava saldırısının Gazze’den İsrail işgali altındaki Sdot Negev bölgesinin yakınlarına akşam saatlerinde düzenlendiği iddia edilen roket saldırısına karşılık olduğu ileri sürüldü.
Söz konusu roketin boş bir alana düştüğü ve herhangi bir yaralanma ya da can kaybına yol açmadığı belirtilmişti.
İşgalci İsrail’in gerekçe olarak gösterdiği roket saldırısını ise Gazze Şeridi’ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İşgalci İsrail Gazze’ye Hava Saldırısı Düzenledi!İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.
“İsrail, Uzun Yıllardır Uluslararası Hukuku Çiğnemektedir”Birleşmiş Milletler (BM) Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA), işgalci İsrail’in, Filistinlilere karşı sistematik bir şekilde “ırk ayrımcılığı” yaptığını söyledi.
Esed’in Tedavilerine İzin Vermediği Filistinli 3 Bebek ÖldüSuriye rejim güçlerinin Şam'daki hastanelerde tedavi için Yermuk Kampı civarındaki Yelda beldesinden çıkmalarına izin vermediği Filistinli üç bebeğin hayatını kaybettiği açıklandı.
Siyonistler Filistinli Genç Kızı Ateş Açarak Yaraladıİşgal güçleri El-Halil'in kuzeyindeki Gush Etzion Yahudi Yerleşkesi yakınlarında otomobille çarpma eylemi girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir genç kıza ateş açtı.
Filistinlilerin Yüzde 64'ü Abbas'ın İstifa Etmesini İstiyorFilistin halkının yüzde 64'ünün Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın görevinden istifa etmesini istediği, Abbas'ın icraatından memnun olmayanların oranının da yüzde 61'e ulaştığı bildirildi.
RÖPORTAJ
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- 'Sonucu, Endişeli Memnuniyetsizler Belirleyecek'Siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, referandumun en önemli belirleyicilerinin, düzenin endişeli memnuniyetsizleri olduğu kanısında. Tosun’a göre, parti sadakati zayıf hareketli seçmenlerin tutumu ve MHP seçmeninin stratejik oyları etkili olacak.
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- ‘Tevhitten Sonraki İlk Görev Servetin Adil Yönetimidir’Yazısında Kur’an’ın Tevhid’den sonra üzerinde en çok durduğu konunun servetin adil yönetimi olduğunu belirten Faruk Beşer, ilk inen sûrelerden hareketle buna örnekler veriyor.
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Bahçeli: Mültecileri Avrupa’ya Karşı Silah Olarak Kullanmak İnsani Değil
- Halepçe Katliamı’nın Sessiz Tanığı
- Hollandalı Irkçı Lider Wilders: Biz de Kazandık
- Suriye Halkının Onurlu Direnişi 7 Yaşında (VİDEO)
- Hollanda Seçimlerinde İlk Sonuçlara Göre 4 Partili Koalisyon Çıktı
- Kerkük Valisi'nden Kürdistan Bayrağı ve Kürtçe Kararı
- ABD Suriyeli Kürt Peşmergelere Kapıları Kapadı
- “20 Bin Uzman, 10 Bin Pratisyen Hekim Açığı Var”
- “Wilders Kazanamadı Ama Diğer Partileri Milliyetçi Çizgiye Çekti”
- Yeni Vize Yasağı da Durdurulan Trump Tepkili!
- “İsrail, Uzun Yıllardır Uluslararası Hukuku Çiğnemektedir”
- Trabzonspor’dan Taraftara Koltuk Silme Cezası
- Bahçeli: Mültecileri Avrupa’ya Karşı Silah Olarak Kullanmak İnsani Değil
- Suriye Halkının Onurlu Direnişi 7 Yaşında (VİDEO)
- “Wilders Kazanamadı Ama Diğer Partileri Milliyetçi Çizgiye Çekti”
- Türkiye'de Yaşlı Nüfus Oranı Artıyor
- Mehmet Pamak ve Yalçın İçyer Serbest Bırakıldılar
- İslam Batı Medeniyetine Alternatif Olabilir mi?
- Davutoğlu: Ehliyet ve Liyakat Şart
- Metrobüste Mendil Satan Çocuk Yolcunun Dizinde Uyuyakaldı!
- Taliban mı, ABD mi? Asıl “Şiddet Yanlısı Aşırıcı” Olan Kim?
- Evlilik Programlarına Bu Kez “Ağırlaştırılmış” Para Cezası Verildi!
- Kuzey Buz Denizi’nde Çöp Adası Oluşabilir!
- CHP, ABD’ye Heyet Gönderiyor!
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim