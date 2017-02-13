İşgalci İsrail Gazze’ye Çakıl Taşı Girişini Yasakladı!

İşgalci İsrail’in, Gazze Şeridi’ne çakıl taşı girişini yarından itibaren durdurma kararı aldığı bildirildi.

Gazze Ürün Girişi Kurulu Başkanı Raid Futuh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgalci İsrail’in ikinci bir karara kadar inşaatlarda kullanılan çakıl taşının Gazze’ye girişini durdurduğunu resmî olarak kendilerine ilettiğini söyledi.

Söz konusu yasağın ani olduğu ve nedeninin kendilerine bildirilmediğini dile getiren Futuh, bu gibi kararların işgalci İsrail’in son saldırılarında yıkılan binaların imarı yönünde hazırlanan projeler başta olmak üzere Gazze’deki inşaat faaliyetlerini sekteye uğrattığını belirtti.

İşgalci İsrail’in, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi’ne 7 Temmuz 2014’te başlattığı ve 51 gün süren saldırılarda 2 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, yaklaşık 12 bin ev tamamen yıkılmış, 160 bin ev hasar görmüştü.