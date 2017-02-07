İşgalci İsrail, Gazze’ye 14 Hava Saldırısı Düzenledi!

»Ana Sayfa»Filistin
07.02.2017 09:53
İşgalci İsrail, Gazze’ye 14 Hava Saldırısı Düzenledi!
İşgalci İsrail ordusunun Gazze’nin çeşitli bölgelerine 14 hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, Gazze’deki İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail ordusunun dünden bu yana Gazze’ye 14 hava saldırısı düzenlediği, 3 Filistinlinin yaralandığı, çok sayıda binanın zarar gördüğü belirtildi.

Hamas’tan Açıklama

Hamas hareketinden yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail’e saldırılara devam etmesine karşı uyarıda bulunuldu. Açıklamada, olayların büyümesi durumunda direnişçilerin harekete geçeceği ifade edildi.

2 Filistinli Gözaltına Alındı

Öte yandan, işgalci İsrail askerlerinin, Gazze sınırında 2 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İşgalci İsrail’in Yediot Aharonot isimli gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, işgalci askerlerin, Gazze’nin orta kısmındaki sınırda 2 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı. Gözaltıların sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

Saldırıların Bir Roket Saldırısına Karşılık Olduğu İddia Edildi

İşgalci İsrail ordusu, savaş uçakları ve sınırda konuşlanan topçu birlikleriyle dün Gazze’nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi. İşgalci ordunun sözcüsü Peter Lerner, saldırıların Aşkelon kentinin yakınlarına sabah saatlerinde düzenlenen roket saldırısına karşılık düzenlediğini ifade etmişti.

İşgalci İsrail’in saldırılarına gerekçe olarak gösterdiği roket saldırısını Gazze Şeridi’ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İşgalci İsrail Doğu Kudüs’te 14 Filistinliyi Gözaltına Alındı!06 Şubat 2017 Pazartesi 16:02
  • İşgalci İsrail Askerleri 9 Filistinliyi Gözaltına Aldı05 Şubat 2017 Pazar 15:52
  • Siyonist Mahkemeden Filistinli Kız Çocuğuna 6 Yıl Hapis05 Şubat 2017 Pazar 15:37
  • “İsrail’in Yıkım Buldozerleri Varsa Bizim de İnşa İrademiz Var”05 Şubat 2017 Pazar 10:13
  • İşgalci İsrail “Ayrım Duvarı”nı İnşa Etmeye Devam Ediyor!05 Şubat 2017 Pazar 00:58
  • İşkenceci İsrail Protesto Edildi: Esirlerimizi Unutmayacağız!03 Şubat 2017 Cuma 11:51
  • İşgalci İsrail Askerlerinden Cezaevinde Filistinli Tutsaklara İşkence02 Şubat 2017 Perşembe 14:39
  • İşgalci İsrail Askerleri 21 Filistinliyi Gözaltına Aldı02 Şubat 2017 Perşembe 10:38
  • BM'den İsrail'e: Bir Kez Daha Uyarıyoruz01 Şubat 2017 Çarşamba 20:10
  • İşgalci İsrail Batı Şeria’da 3 Bin Konut Daha İnşa Edecek!01 Şubat 2017 Çarşamba 12:14
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim