İşgalci İsrail, Gazze’ye 14 Hava Saldırısı Düzenledi!

İşgalci İsrail ordusunun Gazze’nin çeşitli bölgelerine 14 hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, Gazze’deki İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail ordusunun dünden bu yana Gazze’ye 14 hava saldırısı düzenlediği, 3 Filistinlinin yaralandığı, çok sayıda binanın zarar gördüğü belirtildi.

Hamas’tan Açıklama

Hamas hareketinden yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail’e saldırılara devam etmesine karşı uyarıda bulunuldu. Açıklamada, olayların büyümesi durumunda direnişçilerin harekete geçeceği ifade edildi.

2 Filistinli Gözaltına Alındı

Öte yandan, işgalci İsrail askerlerinin, Gazze sınırında 2 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İşgalci İsrail’in Yediot Aharonot isimli gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, işgalci askerlerin, Gazze’nin orta kısmındaki sınırda 2 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı. Gözaltıların sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

Saldırıların Bir Roket Saldırısına Karşılık Olduğu İddia Edildi

İşgalci İsrail ordusu, savaş uçakları ve sınırda konuşlanan topçu birlikleriyle dün Gazze’nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi. İşgalci ordunun sözcüsü Peter Lerner, saldırıların Aşkelon kentinin yakınlarına sabah saatlerinde düzenlenen roket saldırısına karşılık düzenlediğini ifade etmişti.

İşgalci İsrail’in saldırılarına gerekçe olarak gösterdiği roket saldırısını Gazze Şeridi’ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.