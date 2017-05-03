İşgalci İsrail, Gazze’de Balık Avlama Mesafesini Arttırma Kararı Aldı

Filistin Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgalci İsrail’in Gazze’nin güneyinde yer alan sahillerde çarşamba gününden itibaren balık avlama mesafesinin 6 deniz milinden 9 deniz miline çıkarma kararı aldığını belirtti.

Kararın kendilerine tebliğ edildiğini ifade eden Ayyaş, işgalci İsrail’in bu kararından dönmesinin de imkân dâhilinde olduğunu kaydetti.

Ayyaş, işgalci İsrail’in söz konusu karar için herhangi bir zaman dilimi belirlemediğini aktardı.

50 Bin Kişinin Karnı Balıkçılıktan Doyuyor

İşgalci İsrail tarafından abluka altında tutulan Gazze Şeridi’nde yaklaşık 4 bin kişi balıkçılık yaparak 50 bin kişinin geçimini sağlıyor.

Bölgede balıkçılık sektörü, işgalci İsrail’in avlanma menzilini sık sık 6 mile düşürmesi ve bazı kısıtlamalar getirmesi nedeniyle geriledi.

Oslo Anlaşması’na Göre Mesafe 20 Mil

Filistin Kurtuluş Örgütü ile işgalci İsrail arasında 1993’te imzalanan Oslo Anlaşması’na göre Filistinliler, işgalci İsrail’in herhangi bir müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi’nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip ancak işgalci İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.