İşgalci İsrail Filistinlinin Evini İkinci Kez Yıktı!

İşgalci İsrail’in kontrolündeki Kudüs Belediyesi’ne bağlı ekiplerin Doğu Kudüs’ün Silvan beldesinde geçen hafta salı günü yıktığı Filistinli Abdulkerim Ebu Sineyneh’e ait ev, gönüllülerin de yardımıyla yeniden inşa edildi.

Ancak belediye ekiplerinin bu sabah Bustan Mahallesi’ne tekrar gelerek evi ikinci kez yıktığı görüldü.

Bustan Mahallesi’nin sakinleri, Ebu Sineyneh’in evinin mahalledeki diğer evlerin yıkımı için başlangıç olmasından endişe ediyor.

İşgalci İsrail’e bağlı makamlar, Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait binlerce evi “ruhsatsız” olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İşgalci İsrail’e bağlı belediyenin kendilerine ruhsat vermekten kaçındığını ve söz konusu uygulamanın hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını dile getiren Filistinliler ise bunun “İsrail’in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası” olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA