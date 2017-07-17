İşgalci İsrail Filistinlinin Cenazesini Mescid-i Aksa'ya Sokmadı

Müdahale esnasında AA foto muhabirinin cep telefonunu da kıran polisler, bir Filistinliyi de gözaltına aldı.

Cuma günüden beri kapalı olan Aksa'nın iki kapısını cemaate kısmen açan İsrail polisi, herkesin içeri girmeden önce kapılara kurulan elektronik metal arama dedektörlerinden geçerek içeri girmesini istiyor. Filistinlilerin ekseriyeti ise uygulamayı protesto ederek Aksa'ya bu şekilde girmeyi reddediyor.

Aksa'ya getirilen bir cenazenin de arama cihazından geçirilmesini isteyen polisler, cenaze yakınlarının bunu reddetmesi üzerine şiddet kullanarak tabuta ve kalabalığa müdahale etti. Çıkan gerginlikte Filistinli kadın ve erkeklerden bazıları yere düşerken, bir Filistinli de gözaltına alındı.

Tekbir getirerek İsrail polisini protesto eden Filistinliler, "Kanımız, canımız sana feda olsun ey Aksa" sloganları attı.

Öte yandan Mescid-i Aksa'nın içerisinde bulunduğu surlarla çevrili Eski Kudüs bölgesine de burada ikamet edenler dışında kimsenin girmesine izin verilmiyor.

İsrail polisi, cuma günü yaşanan olayların ardından kapattığı Mescid-i Aksa'nın kapılarını bugün kademeli olarak açmaya başlamıştı.

Aksa Vakfı Müdürü Ömer el-Kisvani ve Kudüs Yüksek Vakıf Konseyi Başkanı Şeyh Abdulazim Selheb'in de bulunduğu Müslümanların ekseriyeti, İsrail'in bu uygulamasını protesto ederek ve aranarak Aksa'ya girmeyi reddediyor.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü'nün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.

Kaynak: AA