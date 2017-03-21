İşgalci İsrail Filistinli Milletvekilini Gözaltına Aldı!

»Ana Sayfa»Filistin
21.03.2017 11:17
İşgalci İsrail Filistinli Milletvekilini Gözaltına Aldı!
İşgalci İsrail askerlerinin, Batı Şeria’da Hamas mensubu Filistin Yasama Meclisi milletvekili Muhammed et-Tal’ı gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Yasama Meclisi’ndeki Hamas hareketine bağlı Islah ve Değişim Bloku’ndan yapılan yazılı açıklamada, üyeleri Muhammed et-Tal’ın sabah saatlerinde el-Halil kentine bağlı ez-Zahiriyye beldesinde bulunan evine baskın düzenlenerek işgalci İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada ayrıca işgalci İsrail askerlerinin et-Tal’ı gözaltına almadan önce evinde arama yaptığı aktarıldı.

Filistinli kaynaklar şimdiye kadar 11 milletvekilinin gözaltına alındığını ifade etti.

İşgalci İsrail güçleri işgal altında tuttukları Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te evlere sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hamas: BM Raporu Geri Çekmekle İsrail’i Yeni Cinayetlere Teşvik Etti19 Mart 2017 Pazar 05:37
  • Gazze’de Silah Sesleri Altında Ders İşliyorlar!18 Mart 2017 Cumartesi 08:19
  • İşgalci İsrail Askerleri Mülteci Kampında Filistinlilere Ateş Açtı!18 Mart 2017 Cumartesi 07:39
  • Siyonist İsrail'in Ezan Yasağına Filistinlilerden Cevap18 Mart 2017 Cumartesi 02:30
  • İşgalci İsrail'de Ayrım Duvarı İnşasına Onay17 Mart 2017 Cuma 15:43
  • Filistin Milli Fonu'nun "Terör Listesi"Ne Alınmasına Tepki17 Mart 2017 Cuma 15:05
  • Filistinli Gazeteciler Arap Gazetecilerin İşgal Rejimini Ziyaretini Kınadı16 Mart 2017 Perşembe 23:36
  • Siyonist İsrail TİKA Çalışanının Gözaltı Süresini Uzattı16 Mart 2017 Perşembe 20:28
  • Siyonist İsrail Tarafından Katledilen Rachel Corrie'nin 14. Ölüm Yılı16 Mart 2017 Perşembe 20:18
  • İşgalci İsrail Gazze’ye Hava Saldırısı Düzenledi!16 Mart 2017 Perşembe 13:58
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Van’dan Turgut Kul Kardeşimizin Babası Vefat Etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim