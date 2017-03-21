İşgalci İsrail Filistinli Milletvekilini Gözaltına Aldı!
İşgalci İsrail askerlerinin, Batı Şeria’da Hamas mensubu Filistin Yasama Meclisi milletvekili Muhammed et-Tal’ı gözaltına aldığı bildirildi.
Filistin Yasama Meclisi’ndeki Hamas hareketine bağlı Islah ve Değişim Bloku’ndan yapılan yazılı açıklamada, üyeleri Muhammed et-Tal’ın sabah saatlerinde el-Halil kentine bağlı ez-Zahiriyye beldesinde bulunan evine baskın düzenlenerek işgalci İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
AA’da yer alan habere göre, açıklamada ayrıca işgalci İsrail askerlerinin et-Tal’ı gözaltına almadan önce evinde arama yaptığı aktarıldı.
Filistinli kaynaklar şimdiye kadar 11 milletvekilinin gözaltına alındığını ifade etti.
İşgalci İsrail güçleri işgal altında tuttukları Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te evlere sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Etiketler: israil, filistin, hamas, muhammed et-tal, gözaltı
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