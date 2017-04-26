İşgalci İsrail Filistinli Kız Çocuğuna 10 Yıl Hapis Cezası Verdi!

Kudüslü Esir Aileleri Komitesi Başkanı Emced Ebu Asab yaptığı yazılı açıklamada, “Kudüs’teki İsrail mahkemesi, 17 yaşındaki Melek Selman isimli kız çocuğuna bıçak taşımak ve cinayete teşebbüs etmek suçlarından 10 yıl hapis cezası verdi.” ifadelerini kullandı.

AA’da yer alan habere göre, Filistinli kız çocuğu Melek Selman’ın işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Beyt Safafa beldesinin sakinlerinden olduğu belirtilen açıklamada, Selman’ın 2016’da Kudüs’teki tarihî Eski Şehir bölgesinde bıçak taşıdığı gerekçesiyle işgalci İsrail polisleri tarafından gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.

İşgalci İsrail’e bağlı Kudüs Merkezi Mahkemesi, geçen ay da bıçaklı eylem girişiminde bulunduğu iddia edilen birçok Filistinli çocuğu hapis cezasına çarptırmıştı.