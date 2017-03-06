İşgalci İsrail Filistinli İki Milletvekilini Gözaltına Aldı

»Ana Sayfa»Filistin
06.03.2017 10:57
İşgalci İsrail Filistinli İki Milletvekilini Gözaltına Aldı
İşgalci İsrail askerleri, Hamas mensubu iki milletvekilini Batı Şeria'daki evlerine düzenledikleri baskınlarla gözaltına aldı.

İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim kentinde Filistin Yasama Meclisi'nden iki milletvekilini gözaltına aldığı bildirildi.

Hamas'a bağlı Değişim ve Islah Bloku'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Filistinli milletvekilleri Halid Tafiş ve Enver ez-Zennun'un Beytullahim'deki evlerine baskın yaptı.

Filistin Yasama Meclisi'nden Hamas'a mensup iki milletvekilinin baskın sonucu İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

İşgalci İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Bu gelişmeyle birlikte İşgalci İsrail tarafından gözaltında tutulan Filistinli milletvekili sayısı 9'a yükseldi.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Kudüs Halkı İşgale Karşı Direnişin Faturasını Ödüyor”03 Mart 2017 Cuma 17:45
  • İşgalci İsrail’in Caddeleri Kudüslülere Çekilmiş Bir Kılıç!03 Mart 2017 Cuma 15:56
  • Yaralı Filistinliyi Katleden İşgalci İsrail Askerinin Cezası Ertelendi!03 Mart 2017 Cuma 15:03
  • Şeyh Raid Salah: Mescid-i Aksa Tehlike Altında03 Mart 2017 Cuma 14:32
  • Arab Birliği: 'İsrail'in Kudüs Kararı Tehlikeli Bir Gelişme'02 Mart 2017 Perşembe 02:51
  • “Gazze'ye Yeni Bir Saldırı Olursa Sessiz Kalmayacağız”01 Mart 2017 Çarşamba 07:55
  • Hamas Yerel Seçimlerin Ertelenmesini Kınadı28 Şubat 2017 Salı 18:54
  • İşgalci İsrail Güçleri Bir Kadın ve Bir Çocuğu Yaraladı!28 Şubat 2017 Salı 09:15
  • Hamas'tan İşgalci İsrail'in Gazze Saldırılarına Tepki28 Şubat 2017 Salı 08:23
  • İşgalci İsrail, Toprakları Nasıl İşgal Ediyor?28 Şubat 2017 Salı 00:57
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    45 Günlük Bebek İçin Acil Kana İhtiyaç Var
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    28 Şubat ve Medya
    28 Şubat ve Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim