İşgalci İsrail Filistinli Çocukları Hedef Alıyor!

»Ana Sayfa»Filistin
06.03.2017 12:41
İşgalci İsrail Filistinli Çocukları Hedef Alıyor!
Farklı kuruluşlar tarafından yayımlanan çeşitli raporlar, işgalci İsrail’in kurulduğu günden bu yana Filistinli çocukların haklarını her fırsatta ihlâl ettiğini gözler önüne seriyor.

Human Rights Watch (HRW), ileri gelen İsrailli yetkililerin açıklamalarını değerlendirerek onların işgalci askerleri ve polisleri, eylem girişimlerinde bulunduklarından şüphelenilen çocukları, gerçek bir tehdit oluşturmuyor olsalar bile, katletmeye teşvik ettiklerini söyledi.

2015 yılında başlayan intifada, çocukların katılımı ile ön plana çıktı. Buna karşılık işgalci İsrail, yargısız infaz ile gerçek bir tehdit oluşturmayan çocukları ve gençleri katletti.

Aynı şekilde, Knesset, çocukları hedef alan, onları 20 güne kadar tutuklamaya izin veren kanunlar çıkardı. HRW’ye göre, işgalci İsrail, Ekim 2015’ten 2016’nın sonuna kadar 9 bin 920 Filistinliyi tutukladı. Bunlardan 2 bin 884’ü yaşları 11 ile 18 yaş arasında değişen gençler, 262’si ise genç kızlar ve kadınlardı.

“2016’da 35 Çocuk Katledildi”

Uluslararası Filistinli Çocukları Müdafaa Hareketi’nin geçen hafta yayımladığı rapora göre, işgalci güçler, 2016 yılında 35 çocuğu katletti. Bunlardan 30’u gerçek mermi ile katledildi. Sâdece el-Halil kentinden 14 çocuk katledildi.

İşgalci İsrail, kurulduğundan bu yana Filistinli çocukların haklarını ihlâl ediyor. Filistinli Esir Kulübü, Vicdan Esir ve İnsan Haklarına Riayet Derneği, Mizan İnsan Hakları Derneği’nin beraber hazırladığı bir rapora göre, çocuklar ve gençler, en fazla tutuklamaya ve tutuklama sırasındaki saldırılara maruz kalan kesimler.

Adı geçen örgütlere göre, işgalci İsrail’in hapishanelerinde bulunan çocukların sayısı 300. Bunların içerisinde 11 kız çocuğu da yer alıyor. Bu çocuklar, büyüklerin maruz kaldığı işkence ve hukuksuz uygulamalara maruz kalıyorlar.

Çocukların Maruz Bırakıldığı Gayr-i İnsânî Uygulamalar

İşgalci İsrail, insan haklarına önem vermediği gibi çocuk haklarına da önem vermiyor. Çocuklar; darp, asma, uykudan ve yemekten mahrum bırakılma, cinsel taciz, tehdit, küfür, ziyâret yasağı gibi gayr-i insânî ve hukuksuz uygulamalara maruz bırakılıyorlar.

Esir Bakanlığı’nın verilerine göre, esir çocukların geçirdiği hastalıkların yüzde 40’ı sağlıksız tutukluluk şartlarından ve onlara verilen yemeklerden kaynaklanıyor. Başka bir rapora göre de işgalci İsrail askerleri, ev baskınlarında çocuklara çete ve mafya üslûbu ile yöneliyor.

Askerî Mahkemelerde Yargılanıyorlar

İşgalci İsrail, çocuklara karşı etnik ayrım siyâseti de takip ediyor. Örneğin, İsrailli çocuklara, çocuklara özel yargılama metotları takip edip “18 yaşını geçmeyenleri” çocuk olarak kabul ederken Filistinli çocuklardan “16 yaşını geçmeyenleri” çocuk olarak kabul ediyor.

Ayrıca, işgalci İsrail, Filistinli çocukları askerî mahkemelerde yargılıyor. Örneğin, 132 sayılı askerî emir, 12 yaşın altındaki Filistinli çocukların işgal makamları tarafından tutuklanmasına izin veriyor. İşgalci İsrail, dünyada çocukları askerî mahkemede yargılayan tek devlet. Her yıl yaklaşık 500-700 Filistinli çocuk, askerî mahkemelerde yargılanıyor.

İşgalci İsrail’in Çocuklara Yönelik Suçları

Yayımlanan bazı raporlarda işgalci İsrail’in suçları ifşa ediliyor. Bunlardan bazıları şu şekilde: 1 çocuk müebbet, 1 çocuk 15 yıl, 4 çocuk ise 5 ile 9 yıl arasında hapis cezası aldı. 1 ila 3 sene arasında hapis cezası alan çocukların yanı sıra taş attıkları için 6 ay ila 18 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası alan çocuklar var. Para cezası da genellikle 1000 ila 6000 şekel arasında değişiyor. Birkaç gün önce işgalci İsrail mahkemesi, Menar Şüveyki (16) adlı Filistinli genç kıza 6 yıl hapis cezası verdi. Şüveyki, şu an işgalci İsrail’in hapishanelerindeki en küçük Filistinli esir.

Filistinli çocukları hedef almak, işgalci İsrail’in takip ettiği değişmez politikalardan. Bu şekilde işgalci İsrail, Filistinli çocukların ümidini kırmak ve onları korkutmak istiyor. Bunun yanında çocukları katlederek Filistin halkının geleceğini karartmak istiyor.

Kaynak: el-İttihad, Filistin Sahnesi (168. Sayı)

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