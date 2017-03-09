İşgalci İsrail, Filistinli Bir Kadın Milletvekilini Gözaltına Aldı!

»Ana Sayfa»Filistin
09.03.2017 12:41
İşgalci İsrail, Filistinli Bir Kadın Milletvekilini Gözaltına Aldı!
Filistinli bir kadın milletvekilinin evine baskın düzenlenerek gözaltına alınmasıyla, işgalci İsrail tarafından gözaltında tutulan Filistinli milletvekili sayısı 10’a yükseldi.

İşgalci İsrail askerlerinin, Batı Şeria’nın güneyinde yer alan el-Halil kentinin yakınlarında Filistin Yasama Meclisi üyesi olan bir kadın milletvekilini gözaltına aldığı bildirildi.

Hamas’a bağlı Değişim ve Islâh Bloku’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, işgalci İsrail güçleri sabah saatlerinde, milletvekili Semira el-Halayıka’nın eş-Şuyuh beldesindeki evine baskın düzenledi.

Evde arama yapan askerler el-Halayıka’yı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdü.

İşgalci İsrail askerleri, hafta başında da Beytüllahim kentinde 2 milletvekilini gözaltına almıştı.

Bu gelişmeyle birlikte işgalci İsrail tarafından gözaltında tutulan Filistinli milletvekili sayısı 10’a yükseldi.

Kaynak: AA

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