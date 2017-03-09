İşgalci İsrail, Filistinli Bir Kadın Milletvekilini Gözaltına Aldı!
Filistinli bir kadın milletvekilinin evine baskın düzenlenerek gözaltına alınmasıyla, işgalci İsrail tarafından gözaltında tutulan Filistinli milletvekili sayısı 10’a yükseldi.
İşgalci İsrail askerlerinin, Batı Şeria’nın güneyinde yer alan el-Halil kentinin yakınlarında Filistin Yasama Meclisi üyesi olan bir kadın milletvekilini gözaltına aldığı bildirildi.
Hamas’a bağlı Değişim ve Islâh Bloku’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, işgalci İsrail güçleri sabah saatlerinde, milletvekili Semira el-Halayıka’nın eş-Şuyuh beldesindeki evine baskın düzenledi.
Evde arama yapan askerler el-Halayıka’yı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdü.
İşgalci İsrail askerleri, hafta başında da Beytüllahim kentinde 2 milletvekilini gözaltına almıştı.
Bu gelişmeyle birlikte işgalci İsrail tarafından gözaltında tutulan Filistinli milletvekili sayısı 10’a yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler: israil, filistin, gözaltı, semira el-halayıka
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İşgalci İsrail, Filistinli Bir Kadın Milletvekilini Gözaltına Aldı!Filistinli bir kadın milletvekilinin evine baskın düzenlenerek gözaltına alınmasıyla, işgalci İsrail tarafından gözaltında tutulan Filistinli milletvekili sayısı 10’a yükseldi.
İşgalci İsrail’in Ezan Yasağı Kararına Ezanlı TepkiGazze Şeridi’ndeki camilerden, işgalci İsrail’in parlamentosu Knesset’in ezan yasağı tasarısını onaylamasına tepki olarak yatsı namazından sonra birkaç defa ezan okundu.
“İsrail Filistinlilerin Dava Açma Yolunu Kapatıyor”İsrailli önde gelen insan hakları örgütlerinden B’Tselem, işgalci İsrail’in ordunun ihlâllerinden zarar gören Filistinlilerin tazminat almasını engellemeye çalıştığını açıkladı.
Ezan Yasağı İşgalci İsrail’in Meclisinde İlk Oylamada Kabul Edildi!Ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasına yasak getiren kanun tasarısı, işgalci İsrail’in meclisindeki ilk oylamada kabul edildi. Tasarının yasalaşması için iki ayrı oturumda daha onaylanması gerekiyor.
“Gazzeli Kadınlar Savaşların ve Ablukanın Bedelini Ödüyor”Tüm dünyada kadın hak ve özgürlüklerinin gündeme getirildiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Gazzeli kadınlar işgalci İsrail’in neden olduğu sosyal ve ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor.
RÖPORTAJ
- 'Sonucu, Endişeli Memnuniyetsizler Belirleyecek'Siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, referandumun en önemli belirleyicilerinin, düzenin endişeli memnuniyetsizleri olduğu kanısında. Tosun’a göre, parti sadakati zayıf hareketli seçmenlerin tutumu ve MHP seçmeninin stratejik oyları etkili olacak.
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Kur'an’ı Anlama Yolunda Tarihselci Metoda İtirazİlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu'nun, 'Kayıt Dışı Din' başlıklı makalesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- 28 Şubat’ın Zorbaları Müfettiş mi Oluyor?
- Tahriru’ş- Şam ile Ahraru’ş-Şam Arasında Yeniden Barış Sağladı
- Kılıçdaroğlu’nun Dili Sürçmüş!
- ABD’nin Trump Döneminde de YPG’ye Desteğini Kesme Niyeti Yok
- İşgalci İsrail’in Ezan Yasağı Kararına Ezanlı Tepki
- Ataşehir’de Polis Aracına Silahlı Saldırı Düzenlendi!
- 156 Kara Harp Okulu Öğrencisi Hakkında Dava Açıldı
- Kansere Karşı Bağışıklık Sistemini Uyaran Enzim Keşfedildi
- Irak’ta Düğün Salonuna Bombalı Saldırı: 23 Kişi Hayatını Kaybetti!
- “Cenevre Görüşmelerinin 5. Turu 23 Mart’ta Başlayacak”
- Camiye Tehdit Mektubu Gönderen ABD’liye Hapis Cezası Verildi
- Direnişçiler Şam’da Esed Güçlerine Ait İki Tankı İmha Etti!
- 28 Şubat’ın Zorbaları Müfettiş mi Oluyor?
- Macaristan ve Sırbistan’daki Mülteci Kamplarına Yolculuk
- Direnişçiler Esed Güçlerine Ait Bir Karargâhı Havaya Uçurdu!
- “Babamın Ölümüyle İlgili Bazı Belirsizlikler Var”
- Şam’ı Özgürleştirme Heyeti Halep Havaalanı’nı Vurdu!
- ‘FETÖ’ Şüphelisi Tetkik Hâkiminin Cezaevinde Öldüğü İddiası Yalanlandı!
- Yemenli Kadınlar: Sessizliğiniz Çocuklarımızı Öldürüyor!
- Pes Doğrusu! Başörtülü Öğrenciyi Kürsüden İndiren Müdüre Mükâfat Gibi Atama!
- Almanya Alevi Birlikleri Federasyonundan Mezhep Soslu “Hayır” Açıklaması
- Konferans Yasaklamak Sadece Almanya’da Yapılınca mı Kötüdür?
- ‘Cumhuriyet Dönemi Din Politikaları ve Yasaklar Süreci’
- CHP'li İnce Almanya'nın Yasağını Esed Örneğiyle Savundu
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim