İşgalci İsrail Filistin Kampını Bastı!

AA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre işgalci İsrail askerleri, Kudüs’teki Şufat Mülteci Kampı’na baskın düzenledi.

Filistinliler, ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanan askerlere taş ve molotof kokteyli ile karşılık verdi.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, yaşanan arbedede bazı Filistinlilerin plastik mermi ile yaralandığı, onlarca kişinin de gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi atlattığı belirtildi.

Gözüne plastik mermi isabet eden 11 yaşındaki bir çocuğun da yaralılar arasında olduğu aktarılan açıklamada, yaralıların tedavi için bölgedeki hastanelere nakledildiği kaydedildi.