İşgalci İsrail, Doğu Kudüs’te Konut İnşa Etmeye Devam Ediyor!

İşgalci İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi, Doğu Kudüs’te 566 yeni konut inşa edilmesine onay verdi.

AA’nın işgalci İsrail’in radyosuna dayandırdığı haberine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs’te İsrailli yerleşimciler için 566 yeni konut inşa edilmesine yönelik karar onaylandı.

Bunun ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın görevine başlamasından iki gün sonra gerçekleştiğine işaret eden işgalci İsrail’in radyosu, söz konusu konutların Doğu Kudüs’ün kuzeyinde yer alan Ramot, Ramat Shlomo ve Pisgat Ziev isimli yerleşim birimlerinde inşa edileceği kaydedildi.

“11 Bin Konut İnşa Edilmesine Daha Onay Verilecek”

İşgalci İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi Başkanı Meir Turgeman, bu onayın daha önce gerçekleştirileceğini ancak siyâsî nedenlerle ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın görevine başlamasına kadar ertelendiğini belirtti.

Turgeman, tarih belirtmeksizin belediyenin Kudüs’te 11 bin konut inşa edilmesine daha onay vereceğini ifade etti.