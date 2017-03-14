İşgalci İsrail Doğu Kudüs’te Filistinlilere Ait Bir Derneği Kapattı!

İşgalci İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te işgalci İsrail’in “yasa dışı” yerleşim faaliyetlerini takip eden Filistinlilere ait bir derneği kapattı, dernek başkanını da gözaltına aldı.

İşgalci İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, İşgalci İsrail’in “yasa dışı” yerleşim faaliyetlerini takip eden Harita Derneği’ne yönelik kapatma kararının Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan tarafından alındığı belirtildi.

Kapatma kararına gerekçe olarak ise derneğin “Filistin yönetimiyle bağlantılı olması ve İsraillilere toprak satmak isteyenler hakkında Filistin güvenlik güçlerine bilgi sağlaması” gösterildi.

Dernek Başkanı da Gözaltına Alındı

Öte yandan, gözaltına alınan Harita Derneği Başkanı Halid Tüfekçi’nin kızı Rolin, yaptığı açıklamada, işgalci polisin babasının ofisini basarak bilgisayar ve cep telefonuna el koyduğunu, ardından da gözaltına aldığını belirtti.

Harita Derneği Başkanı Tüfekçi, işgalci İsrail’in “yasa dışı” yerleşim birimleri hakkında en yetkin Filistinli olarak biliniyor.

İşgalci İsrail polisi son bir yılda Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait çok sayıda derneği çeşitli gerekçelerle kapattı.

Batı Şeria’da da 15 Filistinli Gözaltına Alındı

Öte yandan, işgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda, “askerlere ve sivillere karşı terör eylemlerine katıldıkları” iddia edilen 15 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te evlere sık sık baskınlar düzenleyen işgalci İsrail güçleri, çeşitli bahanelerle Filistinlileri gözaltına alıyor.

Kaynak: AA