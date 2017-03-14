İşgalci İsrail Doğu Kudüs’te Filistinlilere Ait Bir Derneği Kapattı!
İşgalci İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, İşgalci İsrail’in “yasa dışı” yerleşim faaliyetlerini takip eden Harita Derneği’ne yönelik kapatma kararının Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan tarafından alındığı belirtildi.
Kapatma kararına gerekçe olarak ise derneğin “Filistin yönetimiyle bağlantılı olması ve İsraillilere toprak satmak isteyenler hakkında Filistin güvenlik güçlerine bilgi sağlaması” gösterildi.
Dernek Başkanı da Gözaltına Alındı
Öte yandan, gözaltına alınan Harita Derneği Başkanı Halid Tüfekçi’nin kızı Rolin, yaptığı açıklamada, işgalci polisin babasının ofisini basarak bilgisayar ve cep telefonuna el koyduğunu, ardından da gözaltına aldığını belirtti.
Harita Derneği Başkanı Tüfekçi, işgalci İsrail’in “yasa dışı” yerleşim birimleri hakkında en yetkin Filistinli olarak biliniyor.
İşgalci İsrail polisi son bir yılda Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait çok sayıda derneği çeşitli gerekçelerle kapattı.
Batı Şeria’da da 15 Filistinli Gözaltına Alındı
Öte yandan, işgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda, “askerlere ve sivillere karşı terör eylemlerine katıldıkları” iddia edilen 15 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te evlere sık sık baskınlar düzenleyen işgalci İsrail güçleri, çeşitli bahanelerle Filistinlileri gözaltına alıyor.
Kaynak: AA
- Yorumlar 0
- 'Sonucu, Endişeli Memnuniyetsizler Belirleyecek'Siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, referandumun en önemli belirleyicilerinin, düzenin endişeli memnuniyetsizleri olduğu kanısında. Tosun’a göre, parti sadakati zayıf hareketli seçmenlerin tutumu ve MHP seçmeninin stratejik oyları etkili olacak.
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- ‘Tevhitten Sonraki İlk Görev Servetin Adil Yönetimidir’Yazısında Kur’an’ın Tevhid’den sonra üzerinde en çok durduğu konunun servetin adil yönetimi olduğunu belirten Faruk Beşer, ilk inen sûrelerden hareketle buna örnekler veriyor.
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Kamuoyu Bekliyor, İBB Susuyor!
- Kaya ve Himalaya Tuzu Daha mı Sağlıklı?
- “Filistinli Basil el-A’rac’ın Şehadeti”
- “O Gece Hollanda Özel Timi’ne Ateş Etme İzni Verilmişti”
- Batı'nın Utanç Günlükleri
- Kronik Nefret ve Korku Avrupa’yı Hızla Çürütürken
- Hollanda’daki Seçimler Hakkında Bilinmesi Gerekenler
- Avrupa Adalet Divanı Başörtüsü Yasağını Meşrulaştırdı!
- Almanya’nın ‘Eski Türkiye’ Özlemi
- Almanya ve Fransa'dan Hollanda'ya Destek
- MHP’nin Belçika’daki İki Toplantısı Engellendi!
- Almanya ve Fransa'dan Hollanda'ya Destek
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- “O Gece Hollanda Özel Timi’ne Ateş Etme İzni Verilmişti”
- Batı'nın Utanç Günlükleri
- Almanya’nın ‘Eski Türkiye’ Özlemi
- Avrupa Adalet Divanı Başörtüsü Yasağını Meşrulaştırdı!
- Iraklı Kadın Parlamenterler: Çok Eşlilik Yasası Getirilsin
- Hollanda-Türkiye Ekonomik İlişkileri Mevcut Gerilimden Nasıl Etkilenir?
- İsviçre Gazetesi Manşetten “Hayır” Çağrısı Yaptı!
- Tahriru’ş- Şam’dan Amerika Sözcüsüne Cevap
- Şehid Zafer Mert Son Yolculuğuna Uğurlandı
- Özgür-Der Van Şubesinde “Müslüman Şahsiyetin İnşası” Konuşuldu
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim