İşgalci İsrail Doğu Kudüs’te 14 Filistinliyi Gözaltına Alındı!

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06.02.2017 16:02
İşgalci İsrail Doğu Kudüs’te 14 Filistinliyi Gözaltına Alındı!
İşgalci İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te farklı adreslere düzenlediği baskında, “terör örgütlerine üye olduğunu” iddia ettiği 14 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İşgalci İsrail’in polis sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, işgalci İsrail polisi, Doğu Kudüs’e bağlı Ra’sul Amud, Cebel el-Mükebbir, et-Tur beldeleri ile Şuafat mülteci kampına baskın düzenledi.

AA’nın aktardığına göre, baskında 14 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada ayrıca, baskında yapılan aramalarda 200 bin Şekel (yaklaşık 200 bin TL), iki araba ve bir tıra el konulduğu ifade edildi.

İşgalci İsrail güçleri işgal altında tuttukları Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık evlere baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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