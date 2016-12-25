İşgalci İsrail BMGK’da “Evet” Diyenleri Bakanlığa Çağırdı

İşgalci İsrail, yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerinin “derhal ve tamamen” durdurulmasını talep eden BMGK tasarısına “evet” oyu kullanan tüm ülkelerin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

İşgalci İsrail’in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Filistin topraklarındaki yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerinin “derhal ve tamamen” durdurulmasının talep edildiği tasarıya “evet” oyu veren bütün ülkelerin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdığı belirtildi.

AA’nın işgalci İsrail’in yönetimindeki radyoya dayandırdığı haberine göre, BMGK’da tasarıya “evet” oyu veren tüm ülkelerin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Mısır tarafından çarşamba günü BMGK’ya sunulan ve daha sonra yine Mısır’ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu defa karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından BMGK’ya getirilerek oylanmıştı. İsrail’in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini “derhal ve tamamen” durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK’da kabul edildi.