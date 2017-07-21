İşgalci İsrail Beyazıt Meydanı'nda Protesto Edildi

Birçok STK’nın destek verdiği İstanbul Beyazıt Meydanı’nda düzenlenen “Kızgınlık Cuması” protesto gösterisi marş ve ve ezgilerle başladı. Programda sık sık “Kahrolsun İsrail” sloganları ve tekbir sesleri yükseldi.

Meydandaki topluluğa seslenen İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Beyazıt Meydanı’nın nice direnişlere şahitlik yaptığını belirtti ve “Bu meydanlarda bir araya gelen binler, ümmet coğrafyasının birçok noktasında mazlumlar için kanını akıttı” dedi. Yıldırım, konuşmasının devamında 15 Temmuz’da Türkiye halkının kurşunların üzerine yürüğü gibi bugün de aynı hissiyatta olan Filistinlilerin İsrail kurşunlarının üzerine cesaretle yürüdüğünü söyledi. Yıldırım, şöyle konuştu:

“Filistinli kardeşlerimiz, canları pahasına Mescidi Aksa’yı koruyorlar. Üzerlerine kurşun yağıyor, yerlerde sürünüyorlar. Ama yine de Mescidi Aksa’ya girmenin yolunu arıyorlar. Türkiye’nin her yanında ve dünyada Müslümanlar ayağa kalktı. Gazze, Pakistan, Endonezya ayakta. Yeryüzünün her yanında Ebabil Kuşları taşlarını Siyonistlere atmak üzere hazır bekliyorlar.

İsrail Mescidi Aksa’yı yıkacakmış! Müslümanları Mescidi Aksa’ya sokmayacakmış ve orayı ikiye bölecekmiş. Allah’ın izni ile biz seni yıkacağız İsrail! Filistin’den o topraklardan seni kovacağız.

Kardeşler bu uzun soluklu bir yürüyüş ve bedeli ağır. Kadınlarımızı öldürüyorlar, kızlarımızın başına basıyorlar ve dünyaya bu görüntüyü kasıtlı olarak servis ettirerek;‘İşte siz busunuz!’ diyorlar. Bir gün gelecek o ayakları kesmesini de bileceğiz. İki tane şehidimiz var şuanda. Onlarca da yaralımız var. Ama unutmayın. Mescidi Aksa ve etrafı bereketlidir. Mescidi Aksa’dan ve etrafından nice mücahit çıkar ve o ayakları kırar Allah’ın izni ile.”

Bülent Yıldırım’ın ardından çeşitli STK Temsilcileri de konuşmalarını gerçekleştirdi. Program, Muhammet Emin Yıldırım’ın duası ile son buldu.