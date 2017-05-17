İşgalci İsrail Batı Şeria’da Zeytin Fidanlarını Söktü!

Siyonistlere ait yerleşim birimleriyle ilgili çalışmalar yapan Filistinli uzman Arif Derağime, yaptığı açıklamada, işgalci İsrail askerlerinin korumasındaki buldozerlerin, Batı Şeria’nın Tubas kentinin Teyasir ve Harbe Ebzik bölgelerine girerek 4 yıl önce dikilen yaklaşık 70 zeytin fidanını “doğal sit alanı” olduğu bahanesiyle söktüğünü belirtti.

AA’da yer alan habere göre, Derağime, fidanların dikildiği toprakların, Tubas’ta yaşayan Filistinli bir aileye ait olduğunu, daha önce de buradaki tarım arazilerinin talan edildiğini ve zeytin ağaçlarının söküldüğünü söyledi.