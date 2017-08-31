İşgalci İsrail Batı Şeria'da Bir Medya Ağının Merkezini Kapattı
Filistin'deki El-Hurriyye Medya Ağı'nın Batı Şertia'nın El-Halil kentindeki karargahı şiddet propagandası yaptığı gerekçesiyle kapatıldı.
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İsrail askerlerinin, El-Hurriyye Medya Ağı'nın Batı Şertia'nın El-Halil kentindeki karargahını şiddet propagandası yaptığı gerekçesiyle kapattığı bildirildi.
Medya ağının karargahına baskın düzenleyen İsrail askerleri, karargahta bulunan yayın cihazlarına ve teçhizatlarına el koydu. El-Hurriyye Medya Ağı çalışanları üzüntü yaşadı.
Etiketler : Batı Şeria, medya ağı, kapatma
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