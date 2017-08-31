İstanbul23 °C

  1. HABERLER

  2. İSLAM DÜNYASI

  3. FİLİSTİN

  4. İşgalci İsrail Batı Şeria'da Bir Medya Ağının Merkezini Kapattı
İşgalci İsrail Batı Şeria'da Bir Medya Ağının Merkezini Kapattı

İşgalci İsrail Batı Şeria'da Bir Medya Ağının Merkezini Kapattı

Filistin'deki El-Hurriyye Medya Ağı'nın Batı Şertia'nın El-Halil kentindeki karargahı şiddet propagandası yaptığı gerekçesiyle kapatıldı.

A+A-

İsrail askerlerinin, El-Hurriyye Medya Ağı'nın Batı Şertia'nın El-Halil kentindeki karargahını şiddet propagandası yaptığı gerekçesiyle kapattığı bildirildi.

Medya ağının karargahına baskın düzenleyen İsrail askerleri, karargahta bulunan yayın cihazlarına ve teçhizatlarına el koydu. El-Hurriyye Medya Ağı çalışanları üzüntü yaşadı.

Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT