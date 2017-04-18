İşgalci İsrail Batı Şeria’da 7 Filistinliyi Gözaltına Aldı!

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18.04.2017 19:09
İşgalci İsrail Batı Şeria’da 7 Filistinliyi Gözaltına Aldı!
İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde 7 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahudi yerleşimcilere yönelik şiddet olaylarına karıştığı iddia edilen 7 Filistinli, gece düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı.

AA’da yer alan habere göre, gözaltıların Batı Şeria’nın Beyt Sahur, Beyt Fuccar, Naleyn ve el-Halil kentinin kuzeyindeki el-Arrub Kampı bölgelerinde gerçekleştiği kaydedildi.

İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te evlere sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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