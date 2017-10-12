İşgalci İsrail Batı Şeria’da 36 Dönümlük Araziye El Koydu!

İşgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Filistinlilere ait 36 dönümlük tarım arazisine işgalci İsrail ordusu tarafından el konuldu.

AA muhabirine konuşan Ürdün Vadisi’ndeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Başkanı Mu’taz Bişara, el konulan tarım arazilerinin Filistinli çiftçilere ait olduğunu söyledi.

Bişara, “İsrail ordusu, bugün Ürdün Vadisi’nin kuzeyindeki Badara bölgesinde yaşayan çiftçilere 36 dönümlük araziye el konulduğu yönündeki kararı bildirdi. Çiftçilerin elinde bu toprakların tapuları var ve onlarca yıldır buralarda zirai faaliyet yürütüyorlar. Bu el koyma kararının amacı Yahudi yerleşimcilerin lehine Filistinlileri buralardan sürmektir.” ifadelerini kullandı.

AA muhabirinin temasa geçtiği İsrail ordu sözcülüğünden bir yetkili, “konuyla ilgili bilgisi olmadığını” söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ürdün Vadisi’nde yaklaşık 10 bin Filistinli yaşıyor. Bu bölgedeki Filistinliler geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor.

İşgalci İsrail ordusu, yasa dışı 21 Yahudi yerleşim biriminin bulunduğu Ürdün Vadisi’nin yüzde 80’ninden fazlasını kontrolü altında tutuyor.