İşgalci İsrail Batı Şeria’da 3 Bin Konut Daha İnşa Edecek!

»Ana Sayfa»Filistin
01.02.2017 12:14
İşgalci İsrail Batı Şeria’da 3 Bin Konut Daha İnşa Edecek!
İşgalci İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrailli yerleşimciler için 3 bin yeni konutun inşa edilmesini onayladı.

İşgalci İsrail’in başbakanı Binyamin Netanyahu ve savunma bakanı Avigdor Liberman’ın işgal altındaki Batı Şeria’da İsrailli yerleşimciler için 3 bin yeni konutun inşa edilmesini onayladığı bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, Liberman yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria’da 3 bin yeni konut inşa edilmesine yönelik kararın, yerleşimcilerin ihtiyacını karşılama ve hayatlarını kolaylaştırma amacıyla alındığını öne sürdü.

İşgalci İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerindeki yerleşim birimlerinde inşa edilecek olan yeni konutlardan 2 bininin yapımına hemen başlanacak, diğer bin konut ise daha sonra aşamalı olarak yapılacak.

Netanyahu geçen hafta da Batı Şeria’da bulunan yerleşim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inşa edilmesini onaylamıştı.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967’den beri işgalci İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. Doğu Kudüs’te 200 bini, Batı Şeria’da ise 400 bini aşkın İsrailli yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Filistinli Esir Kontrol İçin Götürüldüğü Hastaneden Kaçtı29 Ocak 2017 Pazar 23:04
  • İşgal Güçleri Cenin Kampı'nda Filistinli Bir Genci Katletti29 Ocak 2017 Pazar 14:15
  • Tutuklamalara ve İnfazlara Rağmen Kudüs İntifadası Devam Ediyor28 Ocak 2017 Cumartesi 19:03
  • İsrail’e Yakınlığını Gizlemeyen Trump’ın Ekibindeki Etkili 11 Yahudi28 Ocak 2017 Cumartesi 18:59
  • Refah Sınır Kapısı Geçici Olarak Açıldı!28 Ocak 2017 Cumartesi 13:09
  • İsmail Heniyye, 5 Ay Aradan Sonra Gazze’ye Döndü27 Ocak 2017 Cuma 17:23
  • İşgalci İsrail Güçleri Protestoculara Müdahale Etti!26 Ocak 2017 Perşembe 23:36
  • Siyonist İsrail 15 Ayda 3 Bin 369 Filistinliyi Gözaltına Aldı26 Ocak 2017 Perşembe 22:53
  • İşgalci İsrail'in Yasa Dışı Yerleşim Faaliyetleri UCM'ye Taşınıyor26 Ocak 2017 Perşembe 15:19
  • AB'den İsrail’in Konut Kararına Tepki25 Ocak 2017 Çarşamba 18:30
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim