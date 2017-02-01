İşgalci İsrail Batı Şeria’da 3 Bin Konut Daha İnşa Edecek!

İşgalci İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrailli yerleşimciler için 3 bin yeni konutun inşa edilmesini onayladı.

İşgalci İsrail’in başbakanı Binyamin Netanyahu ve savunma bakanı Avigdor Liberman’ın işgal altındaki Batı Şeria’da İsrailli yerleşimciler için 3 bin yeni konutun inşa edilmesini onayladığı bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, Liberman yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria’da 3 bin yeni konut inşa edilmesine yönelik kararın, yerleşimcilerin ihtiyacını karşılama ve hayatlarını kolaylaştırma amacıyla alındığını öne sürdü.

İşgalci İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerindeki yerleşim birimlerinde inşa edilecek olan yeni konutlardan 2 bininin yapımına hemen başlanacak, diğer bin konut ise daha sonra aşamalı olarak yapılacak.

Netanyahu geçen hafta da Batı Şeria’da bulunan yerleşim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inşa edilmesini onaylamıştı.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967’den beri işgalci İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. Doğu Kudüs’te 200 bini, Batı Şeria’da ise 400 bini aşkın İsrailli yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.