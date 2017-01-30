İşgalci İsrail Batı Şeria’da 22 Filistinliyi Gözaltına Aldı!

»Ana Sayfa»Filistin
30.01.2017 13:19
İşgalci İsrail Batı Şeria’da 22 Filistinliyi Gözaltına Aldı!
İşgalci İsrail askerlerinin, Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde 22 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Sefarin ve Arna köylerinde, Ram, Bedevi, Kutna, Harba Nahalin, Beyt Emr, Dura ve Hızır beldelerine baskın yapan işgalci İsrail askerleri, 22 Filistinliyi gözaltına aldı.

AA’da yer alan habere göre, baskınlarda Hamas ile bağlantısı olduğu iddia edilen iki matbaada arama yapıldığı belirtildi.

İşgalci İsrail güçleri çeşitli gerekçelerle hemen her gün Filistinlilere yönelik operasyonlar düzenliyor.

Filistin makamlarının verilerine göre işgalci İsrail’in hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

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