İşgalci İsrail Batı Şeria’da 11 Filistinliyi Gözaltına Aldı!
İşgalci İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde 11 Filistinliyi gözaltına aldı.
İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Asker Kampı ve Azun köyü, güneydeki Beyt Emir ve Beni Naim beldeleri ile Batı Şeria’nın ortasındaki Selvad beldesine işgalci İsrail askerleri tarafından baskınlar düzenlendi.
AA’da yer alan habere göre, baskınlarda “ikisi Hamas üyesi” olmak üzere 11 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.
İşgalci İsrail güçleri çeşitli gerekçelerle hemen her gün Filistinlilere yönelik baskınlar düzenliyor.
Etiketler: israil, filistin, batı şeria, gözaltı
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