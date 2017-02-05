İşgalci İsrail “Ayrım Duvarı”nı İnşa Etmeye Devam Ediyor!

İşgalci İsrail ordusunun, Batı Şeria’daki el-Halil kentinin çevresinde inşa edilmesi planlanan 42 kilometrelik duvarın 10 kilometrelik kısmını tamamladığı bildirildi.

AA’nın İsrail Walla isimli siteye dayandırdığı haberine göre, işgalci İsrail ordusu, Batı Şeria’daki el-Halil kentinin güneyini işgalci İsrail’den ayırmayı hedefleyen “ayrım duvarı”nın 10 kilometrelik kısmının inşaatını tamamladı.

Tarkumiya beldesi ile Mitar isimli yerleşim birimi arasında inşa edilecek duvarın 2017 yılının sonuna kadar süreceği kaydedildi.

İşgalci İsrail yönetimi, Haziran 2016’da Tel Aviv’deki bir alışveriş merkezinde düzenlenen saldırının ardından duvarın inşatının hızlandırılmasına karar vermişti.

İşgalci İsrail, “Filistinliler tarafından yapılacak saldırıları engellemek” gerekçesiyle 2002’de Batı Şeria ile arasında duvar örmeye başlamıştı.