İşgalci İsrail Aslanlı Kapısı’na Kamera Yerleştiriyor!

AA’nın görgü şahitlerine dayandırdığı haberine göre, işgalci İsrail bu sabah Mescid-i Aksa’nın Aslanlı Kapısı’nın karşısındaki yüksek noktalara kamera yerleştirmeye başladı.

Öte yandan, dün gece yaşanan çatışmaların ardından yüzlerce Filistinlinin sabah namazını Aslanlı Kapısı’nın yakınlarında kıldığı, işgalci İsrail polisinin namaz kılanların etrafını sardığı ifade edildi.

Dedektörlerin Kaldırılacağı İddia Edildi

İşgalci İsrail’e ait Kanal 2 televizyonunun haberine göre, işgalci İsrail tarafından Aksa’nın kapılarına yerleştirilen metal arama dedektörleri nedeniyle yaşanan büyük gerginliğin ardından işgalci İsrail polisi bu geceden itibaren metal arama dedektörlerini kaldırma kararı almıştı.

İşgalci İsrail’in bunun yerine Aksa’nın kapılarına el dedektörleriyle arama yapacak polis güçleri yerleştireceği öne sürülen haberde, Kudüs Emniyet Müdürü Yoram Ha-Levy ve Kudüs Belediye Başkanı Nir Berekat’ın bu adıma destek verdiği aktarılmıştı.