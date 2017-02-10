İşgalci İsrail Askerlerinin Vurduğu Filistinli Vefat Etti!

»Ana Sayfa»Filistin
10.02.2017 19:56
İşgalci İsrail Askerlerinin Vurduğu Filistinli Vefat Etti!
İşgalci İsrail askerleri tarafından Batı Şeria’nın Nablus kentinde vurulan Filistinli gencin hastanede vefat ettiği bildirildi.

Filistin Esirler Heyeti Başkanı İsa Karaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli Muhammed Amir el-Callad’ın (24) Batı Şeria’nın Nablus kentinin kuzeyindeki bir kontrol noktasında “bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu” iddia edilerek işgalci İsrail askerleri tarafından vurulduğunu söyledi.

el-Callad’ın yaralı hâlde gözaltına alınarak Batı Şeria’daki Tulkerm kentinde bulunan işgalci İsrail’e ait bir hastaneye kaldırıldığını aktaran Karaki, Filistinli gencin vefat ettiği haberinin işgalci İsrail makamları tarafından resmî olarak kendilerine iletildiğini kaydetti.

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