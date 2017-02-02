İşgalci İsrail Askerlerinden Cezaevinde Filistinli Tutsaklara İşkence

»Ana Sayfa»Filistin
02.02.2017 14:39
İşgalci İsrail Askerlerinden Cezaevinde Filistinli Tutsaklara İşkence
İsrail özel kuvvetleri, Nefha Cezaevi'ne baskın düzenleyerek, Filistinli tutuklulara işkence yaptı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı (FKÖ) Esir İşleri Kurulu, İsrail özel kuvvetlerinin Nefha Cezaevi'ne baskın düzenleyerek, Filistinli tutuklulara karşı ihlallerde bulunduğunu duyurdu.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail özel kuvvetleri, Nefha Cezaevi'ndeki bir koğuşa baskın düzenleyerek, Filistinli esirleri kıyafetlerini çıkarmaya zorladı. Esirler, aşağılanarak çıplak bir şekilde koğuştan çıkartılıp soğuk havada dışarıda bekletildiler. Koğuştaki eşyalar tahrip edildi." denildi.

Açıklamada, Nefha Cezaevi'ndeki bu ihlaller kınanarak, tüm ilgili kurumlara Filistinli tutukluların korunması için acil müdahale çağrısında bulunuldu.

HAMAS KINADI

Hamas hareketi Esir Enformasyon Ofisi Müdürü Abdurrahman Şedid de yaptığı yazılı açıklamada, Nefha Cezaevi'ne yapılan baskını kınayarak, "Baskın, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik ihlallerinin tırmanışa geçtiğinin ve İsrail'in vahşetinin delilidir. Bu durum karşısında ciddi tutum sergilenmeli." ifadelerini kullandı.

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