İşgalci İsrail Askerleri Nekbe Gösterilerine Müdahale Etti!

Nekbe’nin (Büyük Felaket) 69’uncu yılı vesilesiyle Filistin’in çeşitli şehirlerinde düzenlenen gösteri ve yürüyüşlere işgalci İsrail askerleri gerçek mermi kullanarak müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ramallah’ta 3 ve Beytullahim’de 2 olmak üzere toplam 5 Filistinli gerçek mermiyle vurularak yaralandı.

İşgalci İsrail askerlerinin göstericilerin üzerine attığı yoğun gazdan ise onlarca Filistinlinin etkilendiği bildirildi.

Filistinli gençler de işgalci İsrail askerlerine taş, molotofkokteyli atarak ve lastik yakarak karşılık verdi.

Filistinliler, 14 Mayıs 1948’de İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs’ı Nekbe olarak anıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967’den beri İsrail işgali altında bulunuyor.

Kaynak: AA