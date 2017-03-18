İşgalci İsrail Askerleri Mülteci Kampında Filistinlilere Ateş Açtı!

»Ana Sayfa»Filistin
18.03.2017 07:39
İşgalci İsrail Askerleri Mülteci Kampında Filistinlilere Ateş Açtı!
el-Halil kentindeki el-Arub Mülteci Kampı’nda işgalci İsrail askerlerinin Filistinli bir gruba açtığı ateş nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı.

İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria’nın el-Halil kentinde açtığı ateş sonucu yaralanan iki Filistinliden birinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, el-Halil kentindeki el-Arub Mülteci Kampı’nda işgalci İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan Murat Yusuf adlı Filistinli gencin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

AA’da yer alan habere göre, olaylarda bir kişinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralı Filistinlinin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Görgü tanıkları ise söz konusu mülteci kampının girişinde Filistinli bir grubun, kendilerine gerçek ve plastik mermilerin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale eden işgalci İsrail güçlerine molotofkokteyli ve taş atarak karşılık verdiğini ifade etti.

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