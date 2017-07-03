İşgalci İsrail Askerleri Kudüs’te 35 Filistinliyi Yaraladı!

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, birkaç gün önce boğularak hayatını kaybeden bir Filistinlinin cenaze töreni sırasında Mescid-i Aksa yakınlarındaki Babu’l Esbat bölgesinde işgalci İsrail askeriyle Filistinliler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, işgalci askerlerin plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanması sonucu 35 kişinin yaralandığı ve atılan gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği duyuruldu.

Yaralananlardan birinin durumunun ise ağır olduğu ifade edildi.

İşgalci İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise işgalci İsrail askerlerinin, Savane Mahallesi’nden Babu’l Esbat bölgesine doğru giden cenaze alayına, Filistin bayrağı taşıdıkları ve slogan attıkları gerekçesiyle müdahale edildiği kaydedildi.