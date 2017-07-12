İşgalci İsrail Askerleri İki Filistinliyi Katletti!

Batı Şeria’nın Cenin kentinde bulunan Doktor Halil Süleyman Hastanesi’ndeki yetkililer, işgalci İsrail askerleri tarafından bu sabah Cenin Kampı’nda vurulan iki Filistinli gencin hayatını kaybettiğini duyurdu.

AA’da yer alan habere göre, ayrıca, bazı Filistinlilerin de yaralı olarak hastaneye getirildiği, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu aktarıldı.

İşgalci İsrail askerlerinin bu sabah Cenin Kampı’na baskın düzenlemesiyle çıkan olaylarda işgalci askerler Filistinlilere karşı gerçek mermi ve gaz bombası kullanmıştı.