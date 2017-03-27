İşgalci İsrail Askerleri Filistinli Karikatüristin Atölyesini Dağıttı!
Filistinli karikatürist Usame Nezzal, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde kendisini arayan kardeşinin yaklaşık 30 işgalci İsrail askerinin atölyesine baskın düzenlediği haberini verdiğini belirterek, “İsrail askerleri atölyede yaptıkları arama sırasında 1998’den beri oluşturduğum arşivimi tahrip etmişler. 15 karikatür tabloya da el koymuşlar.” dedi.
“İşgal Gücü, Her Türlü Vesileyle Hukuku İhlâl Ediyor”
İşgalci İsrail’in Filistin halkına yönelik ihlâllerini yansıtan karikatürleriyle tanınan Nezzal, bu nedenle sık sık işgalciler ve İsrail basını tarafından saldırı ve tehdide maruz kaldığını ifade etti.
Nezzal, “İşgal gücü, kendisine direnen kalemimizi kırmaya çalışıyor. İsrail’in kışkırtma aracı gördüğü kalemimizi biz devletimizin kurulmasına ve kurtuluşumuza destek olarak görüyoruz. Bir sanatçı halkının direniş ruhunun güçlenmesine katkıda bulunmalı ve direnişine destek vermelidir. İşgal gücü, her türlü vesileyle hukuku ihlâl ediyor.” ifadelerini kullandı.
İşgalci İsrail’in başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 2014’te bir karikatürünü Facebook sayfasında paylaşarak kendisini antisemitizmle suçladığını hatırlatan Filistinli sanatçı, “İsrail’in bütün saldırı ve kışkırtmalarına rağmen, Filistin halkının acılarını karikatürlerimle dünyaya taşımaya devam edeceğim.” diye konuştu.
“İsrail, Filistinlilerin Zihnine Saldırıyor”
Öte yandan Filistin Enformasyon Bakanı Mahmud Halife, “İsrail, karikatüristlere ve basın mensuplarına baskı yaparak Filistinlilerin zihnine saldırıyor ve hayallerinden dolayı onları hesaba çekmeye çalışıyor.” açıklamasında bulundu.
İşgalci İsrail makamlarının geçen yıl Filistinli basın mensuplarına yönelik yaklaşık 400 saldırı düzenlediğini aktaran Halife, “İsrail’e karşı düşünce, söz ve çizimle mücadele ettiğimizde İsrail silaha sarılarak gözaltı, tahrip ve öldürmeyi seçiyor. İsrail bizi şiddet sarmalına çekmek istiyor.” dedi.
Filistin Eğitim Bakanlığı’nda görevli karikatürist Nezzal’in işgalci İsrail’in Filistin halkına yönelik ihlâllerini yansıtan karikatürleri uluslararası ve yerel birçok gazete ve dergide yayımlanıyor.
Kaynak: AA
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