İşgalci İsrail Askerleri Filistinli Bir Kadını Vurdu!

İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Filistinli bir kadının Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Mevo Deton yerleşim yerinin önüne gelerek bir askeri bıçakladığı iddia edildi.

AA’da yer alan habere göre, bunun üzerine olay yerindeki işgalci askerlerin Filistinli kadını vurduğu belirtilen açıklamada, yaralanan kadına olay yerinde tıbbi müdahalede bulunulduğu kaydedildi.

İşgalci İsrail’e bağlı ilk yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı’ndan yapılan açıklamada da, bıçaklanan işgalci askerin durumunun hafif, vurulan Filistinli kadının ise ağır olduğu bildirildi.

İnsan hakları örgütleri işgalci İsrail güçlerini, saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen Filistinlileri sokak ortasında yargısız infaza tabi tutmakla suçluyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967’den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. Doğu Kudüs’te yaklaşık 200 bin, Batı Şeria’da ise 400 bin yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre buralardaki tüm yerleşim yerleri yasa dışı kabul ediliyor.

Gazze Şeridi ise 2006’dan bu yana işgalci İsrail tarafından abluka altında tutuluyor. İşgalci İsrail, inşa ettiği “Ayrım Duvarı” ile Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilerin Kudüs’e girişlerini de engelliyor.