İşgalci İsrail Askerleri Filistinli Bir Genci Daha Katletti!

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentinin güneyinde Gush-Etziyon yol ayrımında bulunan işgalci İsrail askerleri, arabayla saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettikleri Filistinli bir genci ateş açarak katletti.

İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail askerleri, Gush-Etziyon kavşağında araçla saldırı girişiminde bulunan bir Filistinliyi etkisiz hâle getirdi. Filistinlinin yaptığı saldırıda bir Yahudi yerleşimci hafif yaralandı.” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada da “İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 21 yaşındaki Filistinli genç Suheyb Musa Meşhur Meşahire hayatını kaybetti.” değerlendirmesinde bulunuldu.

“Yargısız İnfaz”

Son dönemde işgalci İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarındaki artış dikkat çekiyor.

İşgalci İsrail güçleri, bıçaklı saldırı girişiminde veya araçla ezme girişiminde bulunduğunu iddia ettikleri Filistinlilere yönelik ihlâllerini sürdürüyor.

İnsan hakları örgütleri, işgalci İsrail’i, saldırıda bulunduğu iddia edilen Filistinlilere yargısız infaz uygulamakla suçluyor.

Kaynak: AA