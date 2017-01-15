İşgalci İsrail Askerleri Filistinli Balıkçıyı Yaraladı!

»Ana Sayfa»Filistin
15.01.2017 10:15
İşgalci İsrail Askerleri Filistinli Balıkçıyı Yaraladı!
Gazze açıklarında avlanan Filistinli bir balıkçının işgalci İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralandığı bildirildi.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli balıkçı İyad Ebu el-Amreyn’in İsrail Deniz Kuvvetleri’ne bağlı işgalci askerler tarafından açılan ateş sonucu 4 plastik kurşunla yaralandığını söyledi.

Ayaş, balıkçının avlanma sınırları içinde vurulduğunu ifade etti.

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