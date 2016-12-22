İşgalci İsrail Askerleri Bir Filistinliyi Katletti!
Batı Şeria’nın Ramallah kentinde Filistinli bir gencin işgalci İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah’ın güneyinde yer alan Kefer Akab beldesinde bir ailenin evini yıkan işgalci İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede çıktı. İşgalci İsrail güçlerinin göz yaşartıcı gaz, plastik ve gerçek mermiyle müdahale etmesi sonucu 19 yaşındaki Muhammed Harub isimli Filistinli vuruldu.
AA’da yer alan habere göre, hastane kaynakları da Ramallah’taki bir hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan gencin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını kaydetti.
Söz konusu arbedenin, ekim ayında Kudüs’te iki işgalci İsraillinin öldürülmesi ve 4 kişinin yaralanmasından sorumlu tutularak öldürülen Misbah Ebu Subeyh’in ailesine ait evin işgalci İsrail güçlerince yıkılması üzerine çıktığı ifade edildi.
İslâmî Cihad’ın Liderlerinden Allan Gözaltına Alındı
Öte yandan İslâmî Cihad Hareketi liderlerinden Muhammed Allan’ın, sabahın erken saatlerinde Batı Şeria’da gözaltına alındığı belirtildi.
Allan’ın babası Nasr Allan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgalci İsrail askerlerinin, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında yer alan Aynabus beldesinde evine yaptıkları baskınla oğlunu gözaltına aldıklarını ifade etti.
Baba Allan, oğlunun çağrıldığı hâlde emniyete gitmediği için gözaltına alındığını aktardı.
- Yorumlar 0
- ‘İran Şii Maskesiyle Neo-Pers Arayışta’Star gazetesinden Fadime Özkan, SETA Ortadoğu direktörlerinden Can Acun ile Halep’teki gelişmelerden hareketle Ortadoğu’yu konuşmuş.
- Singapur Eğitimde Nasıl Başarılı Oldu?Öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma becerilerini ölçen en önemli sınavlardan PISA'da Singapur birinci olmakla kalmadı, Singapurlu her dört öğrenciden biri üst seviyede performans gösterdi.
- "HDP, PKK'sız Bir Gelecek Tahayyül Edebilmeliydi"Akademisyen Vahap Coşkun’a göre HDP de en başta PKK’nın hendek siyasetini yanlış buluyordu, ancak PKK eleştirileri ihanet olarak tanımlayınca HDP bunun karşısında duramadı.
- “PKK Demirtaş’ı Kurban Etti”Kürt siyasetinin önemli isimleri tutuklandıktan sonra, HDP ve PKK’dan yapılan çağrılara rağmen bölge halkı sokakta tepki göstermedi. Bir yoruma göre "PKK Demirtaş dahil Türkiye’de tüm güçleri Suriye için kurban etti."
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- Subhi Tufeyli: İran ve Hizbullah Siyonizmin Çıkarlarına Hizmet Ediyor!
- “Öğretmenlik Bölümlerine Başarı Sıralaması Şartı Getirildi”
- Elektrik Faturalarında Yeni Dönem
- Uşak Üniversitesi Rektörü Sait Çelik Gözaltına Alındı
- 24 Saat Boyunca Soğukta Bekletildiler!
- Katil Esed’in Hamisi İran Kasım Süleymani’nin Halep'te Olduğunu Doğruladı
- FETÖ Soruşturmasında 54 Gazetecinin Tüm Malvarlığına El Konuldu
- MEB, PISA 2015 Raporunu Açıkladı
- YGS ile Girilen Eğitim Fakülteleri LYS ile Öğrenci Alacak
- New York Savcısı: Müslümanları Fişlemeyi Bırakalım
- Ankara’da Çocuklar Halep İçin Seferber Oldu
- Çorum’da 20 Öğretmen Tutuklandı
- Subhi Tufeyli: İran ve Hizbullah Siyonizmin Çıkarlarına Hizmet Ediyor!
- 24 Saat Boyunca Soğukta Bekletildiler!
- Çorum’da 20 Öğretmen Tutuklandı
- Andrey Karlov Suikastinde İran’ın El-Nusra İftirası
- Esed’in Takvim Kızlarından Rus Kurtarıcılarına Teşekkürler!
- Pelikancı Cemil Barlas İle CHP’li Selin Böke’den Ortak Algı Hareketi
- Fırat Haber Ajansı’nın Müdürü Belçika’da Tutuklandı
- “Moskova Toplantısından Ne Çıktı?”
- Terörle Mücadele Adına Katliamcı Rejimi Kollamak!
- HDP'li Figen Yüksekdağ “Halkların Kardeşliği” İçin Taziyede Bulunmuş!
- Nusra Cephesi'nden 'Karlov Suikasti' Açıklaması
- Halepli Nofa Mıtar: Çocuklarımı, Torunlarımı Özlüyorum
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim