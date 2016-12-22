İşgalci İsrail Askerleri Bir Filistinliyi Katletti!

Ramallah’ta Filistinli bir genç, işgalci İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Batı Şeria’nın Ramallah kentinde Filistinli bir gencin işgalci İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah’ın güneyinde yer alan Kefer Akab beldesinde bir ailenin evini yıkan işgalci İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede çıktı. İşgalci İsrail güçlerinin göz yaşartıcı gaz, plastik ve gerçek mermiyle müdahale etmesi sonucu 19 yaşındaki Muhammed Harub isimli Filistinli vuruldu.

AA’da yer alan habere göre, hastane kaynakları da Ramallah’taki bir hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan gencin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını kaydetti.

Söz konusu arbedenin, ekim ayında Kudüs’te iki işgalci İsraillinin öldürülmesi ve 4 kişinin yaralanmasından sorumlu tutularak öldürülen Misbah Ebu Subeyh’in ailesine ait evin işgalci İsrail güçlerince yıkılması üzerine çıktığı ifade edildi.

İslâmî Cihad’ın Liderlerinden Allan Gözaltına Alındı

Öte yandan İslâmî Cihad Hareketi liderlerinden Muhammed Allan’ın, sabahın erken saatlerinde Batı Şeria’da gözaltına alındığı belirtildi.

Allan’ın babası Nasr Allan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgalci İsrail askerlerinin, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında yer alan Aynabus beldesinde evine yaptıkları baskınla oğlunu gözaltına aldıklarını ifade etti.

Baba Allan, oğlunun çağrıldığı hâlde emniyete gitmediği için gözaltına alındığını aktardı.