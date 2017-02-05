İşgalci İsrail Askerleri 9 Filistinliyi Gözaltına Aldı

»Ana Sayfa»Filistin
05.02.2017 15:52
İşgalci İsrail Askerleri 9 Filistinliyi Gözaltına Aldı
İşgalci İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Batı Şeria'nın Nablus, El-Halil ve Beytullahim kentleri ile etrafındaki bazı beldelerde 9 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ayrıca gözaltına alınan Filistinlilerden 2'sinin Hamas mensubu olduğu ifade edildi.

İsrail güçleri işgal altında tuttukları Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

 

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