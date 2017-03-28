İşgalci İsrail Askerleri 8 Yaşındaki Çocuğu Yalın Ayak Sürükledi!

»Ana Sayfa»Filistin
28.03.2017 08:52
İşgalci İsrail Askerleri 8 Yaşındaki Çocuğu Yalın Ayak Sürükledi!
İşgalci İsrail askerleri 8 yaşındaki Filistinli çocuğu kendilerine taş atarak direnen çocukları göstermesi için zorla yalın ayak sürükledi.

8 yaşındaki Filistinli Sufian Abu Hitah, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın el-Halil kentinde büyük annesini ziyaret ediyordu. En az 15 işgalci İsrail askeri tarafından etrafı çevrildiğinde, akrabalarının evinin bahçesinde kaybettiği oyuncağını arıyordu.

Batı Şeria’da işlenen insan hakları ihlâllerini kayıt altına alan insan hakları örgütü B’tselem, 23 Mart’ta, işgalci askerlerin Hitah’ı kendilerine taş atan çocukları belirlemelerine yardımcı olması için zorla yalın ayak sürüklediğini gösteren görüntüleri yayımladı.

Görüntülerde, işgalci İsrail askerleri tarafından, ev ev dolaştırılan Hitah’ın oldukça korkmuş olduğu görülüyor. Bir saat boyunca alıkonulan Hitah, Filistinli kadınlar tarafından işgalci İsrail askerlerinin elinden kurtarıldı.

“Çocuğunu Almak İstiyorsan Onu İknâ Et”

B’tselem’e konuşan 8 yaşındaki çocuğun annesi Amani Abu Hitah, “Askerlerden birine gidip çocuğumu bana geri vermelerini istedim. Reddetti ve ‘Çocuğunu geri almak istiyorsan, onu bize taş atan çocukların isimlerini vermeye iknâ et.’ dedi.” ifadelerini kullandı.

“Olay Araştırılıyor”

Haaretz’in haberine göre, işgalci İsrail ordusu, 23 Mart’ta yayımlanan görüntülerin ardından olayı araştırdıklarını duyurdu.

Kaynak: B’tselem, Haaretz, Al Jazeera

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